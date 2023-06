Accenture steckt 3 Milliarden in KI

98% der Führungskräfte denken, dass KI in ihrem Unternehmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Das hat Accenture in seiner diesjährigen Technology-Vision-Studie herausgefunden

Nicht nur beim Beratungshaus ist man derzeit überzeugt, dass KI gekommen ist, um zu bleiben. Dementsprechend vermeldete der Konzern im April, dass man rund 1600 Fachleute für Generative AI und Large Language Models (LLMs) auf Lager habe. Darüber hinaus könne dieses Team auch noch auf das Know-how von rund 40'000 anderen KI- und Daten-Fachleuten bei Accenture zurückgreifen, so der IT-Dienstleister vollmundig

Fast die Hälfte aller Arbeitsstunden von KI beeinflusst

Nun folgt mit der dritten Ankündigung die bisher konkreteste: Accenture investiert in den nächsten 3 Jahren 3 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz. Die Summe fliesst vollumfänglich in den Bereich "Data & AI" – mit dem Ziel, neue Branchenlösungen und pfannenfertige Modelle für Kundinnen und Kunden anzubieten.

In der Ankündigung schreibt Accenture, dass der Bereich "Data & AI" auf 80'000 Fachkräfte für KI verdoppelt werden soll. Erreichen will das Beratungshaus das Ziel durch Neueinstellungen, Übernahmen und Akquisitionen. Accenture erwartet Grosses: " KI wird 40% aller Arbeitsstunden beeinflussen", lässt sich Paul Daugherty, Chef von Accenture Technology, zitieren. Der genannte Bereich bündle sämtliche Kompetenz von Accenture, wodurch die Kundschaft in der Lage sei, "das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, um ihre Strategien, Technologien und Arbeitsweisen umzugestalten".