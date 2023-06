Adesso Schweiz erneuert fast den ganzen Verwaltungsrat

Der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso Schweiz hat sein oberstes Exekutivorgan per 1. Juni 2023 einer Gesamterneuerung unterzogen. Mit Harald Gall von der Universität Zürich, André Born und dem bisherigen Verwaltungsrats­präsidenten Peter Walti treten 3 der 4 Mitglieder aus dem Gremium aus. Einzig Dirk Pothen, der Vertreter des deutschen Adesso-Konzerns, bleibt im Verwaltungsrat.

Er bildet zusammen mit dem bisherigen CEO Hansjörg Süess und CFO Christian Reusser die neu aus 3 Personen bestehende Oberaufsicht über das Unternehmen. Als Präsident wurde Geschäftsführer Hansjörg Süess ernannt. "Der scheidende Verwaltungsrat kann auf eine erfolgreiche Geschäfts­ent­wick­lung zurückblicken", schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

So wuchs Adesso Schweiz unter Peter Walti auf 6 Standorte und über 500 Mitarbeitende an. Die Umsätze stiegen von unter 10 Millionen Franken im Jahr 2008 auf knapp 90 Millionen im letzten Geschäftsjahr . Walti gehörte dem Verwaltungsrat bereits seit 2005 an, ab 2008 amtete er als dessen Präsident. Zu seinen Verdiensten zählt das Unternehmen zudem auch die Akquisition von Born Informatik