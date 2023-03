Adesso Schweiz wächst zweistellig

Adesso Schweiz hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 89 Millionen Franken erzielt. Das ist 16% mehr als im Vorjahr, schreibt der IT-Dienstleister in einer Mitteilung.

Zu diesem Ergebnis hätten insbesondere Kundenprojekte beigetragen – wie etwa Aufträge aus der Pharmaindustrie, der öffentlichen Verwaltung, des Banken- und Versicherungswesens sowie der Telekommunikation. Ausserdem stieg Adesso im letzten Jahr in das SAP-Implementierungsgeschäft im Umfeld von S4/Hana ein .

In der Schweiz zählt der IT-Dienstleister eigenen Angaben zufolge nun über 500 Angestellte. Erst kürzlich wurde Adesso als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet. Das Ranking basiert auf einer unabhängigen Befragung von Beschäftigten in der Schweiz. In der Sparte "Internet, Telekommunikation und IT" konnte sich Adesso Schweiz den 8. Platz holen – im Gesamtranking landete das Unternehmen auf Rang 106.