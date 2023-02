Das sind die besten IT-Arbeitgeber der Schweiz 2023

Das Ranking für die besten Arbeitgeber 2023 basiert auf einer unabhängigen Befragung von Beschäftigten in der Schweiz. In der Sparte "Internet, Telekommunikation und IT" konnte sich Microsoft Schweiz zum 2. Mal in Folge den ersten Platz sichern. Schon letztes Jahr war der Tech-Gigant an der Spitze in der IT-Branche. Auf dem 2. und 3. Platz folgen dieses Jahr Google und UMB.