Agov wird Standard bei Eidgenössischer Steuerverwaltung

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) erweitert die Registrierungsmöglichkeiten in ihrem ePortal. Neben dem CH-Login steht ab sofort auch das Agov-Login für die Nutzung der Services zur Verfügung. Dieses biete mehr Sicherheit und erlaube "mit einem einzigen Login auf die Online-Dienste verschiedener Behörden zuzugreifen, sowohl beim Bund als auch in manchen Kantonen und Gemeinden", schreibt die ESTV.

Agov ersetze schrittweise das bisherige CH-Login. Spätestens ab dem 31. Oktober 2026 müssen bestehende Userinnen und User auf Agov umsteigen, bisherige Logins würden dann automatisch migriert. Alle bisherigen Berechtigungen würden erhalten bleiben.