Agov wird Standard bei Eidgenössischer Steuerverwaltung

Stimmen zur knappen Annahme der E-ID
Digitalverbände zeigen sich erfreut über das Resultat, sprechen aber auch von einem "Schuss vor den Bug". Die Gegner der Piratenpartei mahnen zu Sorgfalt bei der Umsetzung.
Eine Interpellation im Stadtparlament verlangt Antworten zur App "Bontrebo" der Sozialen Dienste. Auch, weil deren Daten in der Azure-Cloud gespeichert werden.
Laut der 'Thurgauer Zeitung' stehen happige Vorwürfe unter anderem zu Beschaffungen im Raum. Der Amtsleiter weist die Anschuldigungen zurück.
Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.