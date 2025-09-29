Agov wird Standard bei Eidgenössischer Steuerverwaltung

29. September 2025 um 10:38
  • e-government
  • Verwaltung
  • Bund
  • politik & wirtschaft
image
Illustration: Ruliff Andrean / Unsplash+

Im ePortal der ESTV ist jetzt auch das Agov-Login verfügbar. Bis in einem Jahr müssen alle Nutzerinnen und Nutzer umstellen.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) erweitert die Registrierungsmöglichkeiten in ihrem ePortal. Neben dem CH-Login steht ab sofort auch das Agov-Login für die Nutzung der Services zur Verfügung. Dieses biete mehr Sicherheit und erlaube "mit einem einzigen Login auf die Online-Dienste verschiedener Behörden zuzugreifen, sowohl beim Bund als auch in manchen Kantonen und Gemeinden", schreibt die ESTV.
Agov ersetze schrittweise das bisherige CH-Login. Spätestens ab dem 31. Oktober 2026 müssen bestehende Userinnen und User auf Agov umsteigen, bisherige Logins würden dann automatisch migriert. Alle bisherigen Berechtigungen würden erhalten bleiben.
Das Agov-Login startete im Januar 2024 mit den ersten Pilotkantonen. Seither haben bereits zahlreiche weitere Kantone und Portale des Bundes das Login für ihre digitalen Services eingeführt. Auch die künftige E-ID soll mit Agov verknüpft und als Identifikationsnachweis für den Login-Prozess zugelassen werden.

