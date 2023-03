Airbus will sich doch nicht an Atos beteiligen

Airbus gibt kein Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an der bald ausgegliederten Security-Sparte Evidian von Atos ab. Dies gab der französische Konzern heute Mittwoch, 29. März bekannt. Noch Ende Februar hiess es, Airbus habe ein Angebot gemacht und wolle 29,9% der Evidian-Anteile kaufen.

In einer Erklärung sagte der weltgrösste Flugzeughersteller, dass der Kauf einer Beteiligung an Evidian "im aktuellen Kontext und unter der aktuellen Struktur nicht den Zielen des Unternehmens entspricht". Laut 'Reuters' erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Airbus gehe davon aus, dass die finanziellen Bedingungen für den ursprünglich diskutierten Deal nicht erfüllt seien. Man sei aber immer noch an einer Form der Partnerschaft mit Atos interessiert.