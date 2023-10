Akquinet kauft Schweizer ERP-Dienstleister MSC

Der in Hamburg ansässige SAP- und Dynamics-Dienstleister Akquinet übernimmt die Schweizer Maximum Solution Consulting Group (MSC) zu 100%. MSC beschäftigt rund 60 Mitarbeitende am Hauptsitz in Wollerau SZ sowie an Niederlassungen in Deutschland, Grossbritannien, Tschechien und Belgien.

Der deutsche ERP-Berater ist eigenen Angaben zufolge auf die Einführung und den Betrieb von SAP sowie Microsoft Dynamics spezialisiert. MSC kümmert sich vor allem um Infor-Kunden. "Mit MSC als langjährigem, erfahrenen Spezialisten für Infor M3 runden wir unser ERP-Portfolio nicht nur perfekt ab, sondern werden in den Branchen Konsumgüter-Industrie und Produktion im europäischen Infor-Zielmarkt weiter wachsen", sagt Akquinet-Geschäftsführer Thomas Muszal.

MSC werde künftig als Tochterunternehmen geführt und sich weiterhin auf Infor-Kunden spezialisieren, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Verantwortlich für den Geschäftsbereich bleibt Markus Tronich, der seit 2019 Managing Director und Senior Partner von MSC ist.