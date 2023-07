Amazons Satelliten müssen alle 7 Jahre ausgetauscht werden

Amazon stellt sich darauf ein, dass die Satelliten für das Internetprojekt Kuiper alle 7 Jahre komplett ausgetauscht werden müssen. Eine längere Lebensdauer sei nicht möglich angesichts der extremen Bedingungen im All, sagte Kuiper-Produktchef Naveen Kachroo gegenüber der 'Deutschen Presseagentur'.

Schuld daran sei zum einen die Strahlung, der die Technik ungeschützt aus­ge­setzt ist. Zum anderen die ständigen extremen Temperatur­schwan­kung­en: Alle 90 Minuten heizen sich die Satelliten unter den Sonnenstrahlen im Wechsel erst stark auf und kühlen dann rapide ab. "Das tut keiner Elektronik gut."

Amazon sieht den regelmässigen Austausch der relativ günstigen Satelliten aber als Chance. Mit dem Austausch der Satelliten soll das Netzwerk mit neuen Technologien verbessert werden. Die ausgedienten Satelliten sollen beim Eintritt in die Atmosphäre komplett verbrennen.

Amazon will im kommenden Jahr erste Testkunden mit Internet aus dem All versorgen. Bis 2026 soll dann die Hälfte aller Satelliten in der Umlaufbahn sein. Kuiper wird dann unter anderem mit Starlink von SpaceX konkurrieren.