Änderung an WAN-Router führte zu Microsoft-Ausfall

Am Morgen des 25. Januar 2023 konnten zahlreiche Nutzende nicht mehr auf die wichtigsten Microsoft-365-Dienste wie Teams, Outlook, Word oder Excel zugreifen. Insbesondere Applikationen und Dienste, die auf der Azure-Cloud gehostet werden, funktionierten für einen halben Tag nicht mehr richtig . Nun hat Microsoft ein erstes "Post Incident Review" und damit auch Informationen zu den Ursachen des Ausfalls veröffentlicht.

Grund für die Panne war gemäss Microsoft eine geplante Änderung an einem WAN-Router. Dabei sollte eigentlich nur eine IP-Adresse auf dem Router ver­ändert werden. Dies habe jedoch dazu geführt, dass statt eines Befehls an einen einzelnen Router eine Nachricht an alle Netzwerkgeräte im WAN ge­sen­det wurde. So sei es zu einer Neukalkulation der Weiter­leitungs­in­for­ma­tionen gekommen, bei welcher die Router die Daten nicht korrekt transferieren konnten, schreibt Microsoft.

Aufgrund dieses Missgeschicks sei das WAN deswegen angehalten worden, einschliesslich aller Traffic-Engineering-Systeme zur Optimierung des Daten­flusses im Netz. Wegen der Unterbrechung dieser Systeme sei es dann auf einigen Pfaden ab 09:35 Uhr zu erhöhten Paketverlusten gekommen, schreibt Microsoft. Daraufhin seien diese Systeme manuell neu gestartet worden und das WAN habe wieder optimale Betriebsbedingungen aufgewiesen. Diese Wiederherstellung sei um 12:43 Uhr abgeschlossen worden.