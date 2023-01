Weltweite M365-Störung – alle wichtigen Dienste stundenlang offline

Microsoft kämpfte am Mittwoch Vormittag mit schwerwiegenden Problemen. Bis heute Mittag waren alle wichtigen M365-Dienste offline. Laut dem Konzern zählen dazu:

Microsoft Teams

Exchange Online

Outlook

SharePoint Online

OneDrive for Business

Microsoft Graph

Microsoft schrieb dazu: "Wir haben ein mögliches Netzwerkproblem identifiziert." Man sei daran, die nächsten Schritte zur Fehlerbehebung festzulegen.

Auch Azure fiel fast global aus

Doch das war noch nicht alles. Auch die Netzwerkinfrastruktur von Azure war, abgesehen von China, weltweit betroffen, wie der Statusseite zu entnehmen war. Durch den Fehler in der Konfiguration konnten Dienste nicht mit der Cloud-Infrastruktur und auch nicht untereinander kommunizieren.

Microsoft Schweiz schrieb heute Morgen auf Anfrage von inside-it.ch, dass man derzeit nicht mehr sagen könne, als das Unternehmen auf Twitter geteilt hatte:

Entwarnung zur Mittagszeit

Microsoft hat am Mittwoch einen weltweiten Ausfall in seinen Cloud-Diensten nach mehreren Stunden behoben. Der Konzern machte einen Fehler bei einer Änderung der Netzwerk-Konfiguration als Ursache aus. Das fehlerhafte Update wurde dann wieder rückgängig gemacht, wie Microsoft auf seiner Systemstatus-Seite erläuterte. Danach kamen die Dienste am späten Vormittag wieder online.