Apple baut seinen zentralen Europa-Standort aus

Ende 2020 feierte der Apple-Campus in Cork seinen 40. Geburtstag. Was 1980 mit einer Produktionsstätte und 60 Mitarbeitenden begann, ist stetig gewachsen. Heute arbeiten über 6000 Mitarbeitende am grössten europäischen Apple-Standort. Und es sollen noch mehr werden.

Apple will den Campus um ein neues Testlabor erweitern. Dort sollen künftig neue Produkte auf Haltbarkeit und Leistung getestet werden. Es ist weltweit erst die dritte solche Einrichtung des Konzerns und die erste in Europa. Ingenieure und Techniker werden eine Reihe von Hightech-Geräten wie CT-Scanner und Elektronenmikroskope verwenden, um Produkte zu analysieren.

" Der Fokus dieser Einrichtung liegt darauf, das beste Produkt, die beste Haltbarkeit und Leistung sicherzustellen, und das Laborteam hier wird die gesamte Produktpalette von Apple testen und analysieren " , sagte Cathy Kearney, Vice President of European Operations von Apple, der Zeitung. Laut dem ' Irish Examiner' hat Apple mehrere Millionen Euro in den Ausbau investiert.