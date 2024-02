Armee will IT-Spezialisten zwangsrekrutieren

Die Armee hat offenbar Schwierigkeiten, Spezialistinnen und Spezialisten im Bereich Cybersicherheit zu verpflichten. Das erstaunt nicht: Der Job-Markt ist ausgetrocknet, es gibt in der Schweiz und in vielen anderen Ländern der Erde weitaus mehr freie Stellen als Spezialistinnen und Spezialisten, die auf Jobsuche sind.

Offenbar plant das Militär deshalb, IT-Personal zwangsweise zu verpflichten. Dies berichtet die ' NZZ '. Dem Bericht zufolge sieht das revidierte Militärgesetz, das sich noch bis Anfang März in Vernehmlassung befindet, genau solche Befugnisse für das Militär vor. "Der bisher unbeachtete neue Artikel 95 besagt, dass die 'Sicherstellung der Betriebsmittel in allen Lagen' gewährleistet sein muss", heisst es in der Zeitung.