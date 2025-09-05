Atlassian kauft KI-Browser für 610 Millionen Dollar

5. September 2025 um 11:06
Foto: Alphabag / Unsplash

Die Projektmanagementlösung Jira besitzt bereits KI-Funktionen. Nun holt sich Hersteller Atlassian mit The Browser Company weitere KI-Funktionalitäten ins Haus.

Der australische Softwarekonzern Atlassian will das US-amerikanische Startup The Browser Company übernehmen. Wie das Unternehmen mitteilt, stehe ein Kaufpreis von 610 Millionen US-Dollar im Raum. Die Transaktion werde in bar erfolgen. Atlassian ist seit einer Finanzierungsrunde im Jahr 2023 bereits mit 75,5 Millionen US-Dollar investiert in der New Yorker Firma.
The Browser Company wurde 2019 gegründet und hat seitdem zwei Produkte auf den Markt gebracht: die KI-Browser Arc und Dia. Letzterer unterstützt zum Beispiel KI-Analysen von Webinhalten, während gleichzeitig die Kontrolle durch Administratoren sowie das Befolgen von Compliance-Regeln und Sicherheitsvorschriften gewährleistet ist. Damit konkurriert das Startup mit dem Leo-Browser von Brave, Perplexitys Comet und Microsofts Edge, in dem Copilot die KI-Funktionalität zusteuert.
Die Technologie der The Browser Company will Atlassian nach eigenen Angaben nutzen, um Dia zum bevorzugten Browser für seine Anwendergemeinde zu machen. Wie Mitgründer und Co-CEO Mike Cannon-Brookes in einem Blogbeitrag schreibt, sei die Software eine ideale Ergänzung zu Atlassians Vorzeigelösung Jira, in der bereits KI-Technologie steckt.
