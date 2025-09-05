Atlassian kauft KI-Browser für 610 Millionen Dollar

Erneuter abrupter CEO-Abgang bei Temenos
Jean-Pierre Brulard verlässt das Unternehmen per sofort. Er war nur etwas länger als ein Jahr CEO.
Loading
Jean-Pierre Brulard verlässt das Unternehmen per sofort. Er war nur etwas länger als ein Jahr CEO.
Die Jury hat die Finalistinnen und Finalisten für "The Pascal" ausgewählt. Bestimmen Sie nun mit, wer die Auszeichnung zur IT-Persönlichkeit des Jahres verdient hat.
Er heisst wie die englischen Polizisten: Bobby. In einem Pilotversuch soll der Chatbot Auskünfte zu verschiedenen Themen geben.
Er habe das Support-Team durch den Einsatz von KI-Chatbots von 9000 auf 5000 Leute reduzieren können, brüstete sich CEO Marc Benioff.