Atlassian kauft KI-Browser für 610 Millionen Dollar

Der australische Softwarekonzern Atlassian will das US-amerikanische Startup The Browser Company übernehmen. Wie das Unternehmen mitteilt, stehe ein Kaufpreis von 610 Millionen US-Dollar im Raum. Die Transaktion werde in bar erfolgen. Atlassian ist seit einer Finanzierungsrunde im Jahr 2023 bereits mit 75,5 Millionen US-Dollar investiert in der New Yorker Firma.

The Browser Company wurde 2019 gegründet und hat seitdem zwei Produkte auf den Markt gebracht: die KI-Browser Arc und Dia. Letzterer unterstützt zum Beispiel KI-Analysen von Webinhalten, während gleichzeitig die Kontrolle durch Administratoren sowie das Befolgen von Compliance-Regeln und Sicherheitsvorschriften gewährleistet ist. Damit konkurriert das Startup mit dem Leo-Browser von Brave, Perplexitys Comet und Microsofts Edge, in dem Copilot die KI-Funktionalität zusteuert.