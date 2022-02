Atos muss sich neu aufstellen

Der französische IT-Dienstleister Atos will einen Neuanfang wagen. Wie 'Reuters' berichtet, will der neue CEO Rodolphe Belmer den Konzern um 3 Geschäftsbereiche herum neu organisieren und den derzeit 21-köpfigen Vorstand umgestalten. Die Atos-Führung sei zu komplex, was die Entscheidungsfindung behindere, so der CEO. Belmer kommt vom Satellitenbetreiber Eutelsat und war erst Ende Januar zu Atos auf den neuen Chefposten gewechselt, wenige Tage nach der Bekanntgabe einer Gewinnwarnung für die Ergebnisse des Jahres 2021.