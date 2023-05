Avaya schliesst Insolvenz-Verfahren ab

Avaya hat seine finanzielle Restrukturierung und das US-Gläubigerschutzverfahren Chapter 11 abgeschlossen. Mit diesem Meilenstein sei ein "entscheidender Schritt in der geschäftlichen Transformation des Unternehmens abgeschlossen", erklärt Avaya. Man verfüge über eine Liquidität von 650 Millionen US-Dollar und einen Nettoverschuldungsgrad von weniger als 1.

"Wir freuen uns darauf, die harte Arbeit, die wir in die Umstrukturierung unseres Unternehmens gesteckt haben, vollständig umzusetzen", so CEO Alan Masarek. Avaya habe die Produkte-Roadmap gestrafft und wolle weiter in das Portfolio investieren. Kunden sollen neue Funktionen nutzen können, egal an welchem Ort auf ihrer Cloud-Reise sie sich befinden und ohne dass es dabei zu Unterbrechungen in ihren Geschäftsprozessen kommt.

Im Fokus von Avaya stehen gemäss der Mitteilung der Vertrieb und Investitionen in die "Experience Plattform". Diese umfasst verschiedene Kommunikationskanäle sowie Einbindungen in CRM- und Back-Office-Systeme. Eigenen Angaben zufolge hat Avaya seit Anfang 2023 mehr als 150 neue Funktionen und Verbesserungen in das Produktportfolio integriert sowie die Avaya Enterprise Cloud auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine dedizierte Instanz der Avaya-Lösung für Contact Center, Collaboration und Unified Communications für grosse Unternehmen.

Gleichzeitig gibt Avaya die neuen Vorstandsmitglieder bekannt. Der Vorstand setzt sich aus CEO Masarek sowie 8 weiteren Directors zusammen. Es sei umfassende Branchenerfahrung sowie Know-how im Finanzbereich vertreten. Dies werde dem Unternehmen helfen, "eine neue Ära des Wachstums und der operativen Exzellenz einzuleiten", wie CEO Masarek sagt.