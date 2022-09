Award-Veranstalter Confare kürt die besten CIOs der Schweiz

Gestern wurden im Zürcher Kongresshaus die jährlichen CIO-Awards von EY, 'Computerworld' und Confare vergeben. Die Gewinner des Titels "CIO des Jahres" kommen beide aus der Gesundheitsbranche. Es sind Pascal Schär, CIO der Insel Gruppe und Guru Sivaraman, CIO des Universitätsspitals Zürich.

Pascal Schär leitet als Direktor Technologie und Innovation die IT der Insel Gruppe seit August 2020. Der Informatiker und Volkswirt hatte zuvor über drei Jahre die ICT des Kantonsspitals Winterthur unter sich.

Guru Sivaraman ist seit Januar 2019 CIO des Universitätsspitals Zürich. Der IT-Chef des Spitals hat einen IT-Master des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er hat Erfahrung im IT-Management unter anderem bei der UBS und der Citigroup gesammelt.

Man wolle den Leistungen im Gesundheitswesen in den letzten zwei Jahren Rechnung tragen, heisst es in einer Mitteilung der Award-Organisatoren. "Aus meiner eigenen Vergangenheit als CIO eines Grossunternehmens, weiss ich welch intensive und wertvolle Arbeit die CIOs leisten. Die letzten zwei Jahre während Corona haben sicherlich schon dafür gesorgt, dass diese Arbeit und das enorme Innovationspotential digitaler Technologien in den Unternehmen sichtbar werden", wird EY-Manager Jan Leitermann zitiert.

Die Award-Organisatoren vergaben auch zwei Auszeichnungen "Top CIO des Jahres". Gewinner sind dieses Jahr Fabian Ringwald, CIO von Swica, und Hansruedi Born, CIO des Kantons Zürich.