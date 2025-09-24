Bacs warnt vor falschen NCSC-Mitarbeitenden

24. September 2025 um 09:36
  • security
  • Schweiz
  • BACS
  • ncsc
  • Cybercrime
image
Foto: Maëva Vigier / Unsplash

Falsche NCSC-Mitarbeitende versuchen sogenannte "Recovery Scams".

Das Bundesamt für Cybersicherheit Bacs warnt vor einer Betrugsmasche, zu der es in den vergangenen Wochen vermehrt Meldungen erhalten habe. Demnach kontaktieren Betrüger per E-Mail oder Telefon Personen, die bereits einmal Opfer eines Anlagebetrugs geworden sind, um noch mehr Geld aus ihnen herauszuholen. Sie geben sich als Mitarbeitende öffentlicher Institutionen aus, unter anderem auch als Mitarbeiter des NCSC, des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit.

image
Quelle: Bacs

Zudem präsentieren die Betrüger auch einen gefälschten Dienstausweis. Dem Opfer erklären sie, dass sie die beim ersten Betrug verlorenen Gelder gefunden wurden und behaupten, diese zurückerstatten zu wollen. Allerdings sei dafür die Bezahlung einer Gebühr notwendig.
Das Bacs empfiehlt äusserstes Misstrauen, wenn jemand eine Rückholung von verlorenen Geldern verspricht. Seriöse Stellen würden nie Gebühren im Voraus verlangen und auch nicht über kostenlose E-Mail-Anbieter kommunizieren. Zudem solle man niemals einem unbekannten Anrufer Zugriff auf den eigenen Computer gewähren. (Dies gilt übrigens auch für viele andere Betrugsmaschen).

