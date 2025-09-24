Bacs warnt vor falschen NCSC-Mitarbeitenden

Github ergreift Massnahmen für mehr npm-Security
Die Supply-Chain-Angriffe der letzten Wochen haben die Verantwortlichen bei Github aufgeschreckt.
Loading
Die Supply-Chain-Angriffe der letzten Wochen haben die Verantwortlichen bei Github aufgeschreckt.
Mögliche Angriffsflächen innerhalb von Unternehmen verändern sich fast täglich. Darauf sind Cyberkriminelle vorbereitet, Firmen typischerweise nicht. Diese Dynamik verlangt neue Massnahmen.
Das Robotik-Unternehmen will mit dem neuen Geld seine globale Expansion vorantreiben und die nächste Roboter-Generation fit für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen machen.
Ein Hacker bietet grössere Datenpakete des Schweizer Chipherstellers an.