Baden will Microsoft-ERP ablösen

29. August 2025 um 13:22
Abo
image
Foto: Stadt Baden

Die Stadtverwaltung möchte eine neue Software für die Finanzprozesse anschaffen. Die bestehende Lösung basiert auf Microsoft Navision, das demnächst nicht mehr gewartet wird.

Die Stadt Baden setzt seit mehr als 20 Jahren eine ERP-Lösung auf der Basis von Microsoft Navision ein. Sie war 2002 eingeführt und 2014 umfassend erneuert worden, führt die Stadt in einer Ausschreibung aus. Aktuell werde New System Public (NSP) des früheren IT-Dienstleisters Information Technology & Trust (IT&T), heute Axians Infoma, eingesetzt. Dabei ist Navision immer noch die Basis.
