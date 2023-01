Basler Kantonalbank und CIO gehen getrennte Wege

Die Basler Kantonalbank soll sich Ende Dezember von ihrem Chief Infor­ma­tion Office, Simon Heimlicher, getrennt haben. Dies berichtet der Finanzblog 'Inside Paradeplatz' mit Verweis auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Und tatsächlich hat Heimlicher heute, 11. Januar, sein An­stel­lungs­­verhältnis bei der BKB auf Linkedin als beendet gekennzeichnet. Von wem die Kündigung ausging, ist bis dato nicht bekannt.

Gemäss dem Blog verliess Heimlicher die Kantonalbank noch vor dem Ablauf des alten Jahres per sofort. Laut einem Insider sei es zuvor zu mehreren Kündigungen von Mitarbeitenden im Team gekommen. Die Basler Kan­to­nal­­bank wollte eine entsprechende Anfrage von inside-it.ch nicht kommentieren. Gemäss seinem Linkedin-Profil machte Simon Heimlicher 2010 einen Doktor in Elektro Engineering und Informatik. Nach 3 Jahren als Forscher stieg er 2014 bei der UBS ein, wo er sich vom Projektmanager zum Deputy Head of Trans­formation Office und zum Coporate and Institutional Client Segment Manager heraufarbeitete, bevor er schlussendlich als Abteilungsleiter "IT Services" bei der BKB landete. Der Bereich wird nun interimistisch von Martin Bernhardt geleitet, wie dem Organigramm der Bank zu entnehmen ist.