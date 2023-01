Basler Nag Informatik hat einen neuen CEO

Der Basler IT-Dienstleister Nag Informatik hat zum Jahreswechsel einen neuen CEO ernannt. Am 1. Januar 2023 habe Sascha Brodmann die Geschäftsführung von René Güttinger übernommen, teilt das Unternehmen mit.

Brodmann sei seit rund 10 Jahren bei Nag tätig und habe den Bereich Business Consulting geleitet. Er bringe Führungs- und Projekterfahrung sowie Know-how im Versicherungsbereich mit, schreibt der auf Beratung, Datenmanagement und Softwarelösungen spezialisierte IT-Dienstleister.

Der bisherige CEO, René Güttinger, wird laut der Mitteilung mit einem reduzierten Pensum im Projektleitungsgeschäft von Nag tätig bleiben. Er war ab 2011 als COO und ab 2012 als CEO für die Geschicke des Unternehmens verantwortlich.

Die Leitung des Bereichs Business Consulting verantwortet neu Johannes Isenmann. Er stiess 2016 als Senior Business Consultant zum Basler Unternehmen und tritt nun als Leiter des Bereichs in die Geschäftsleitung des Unternehmens ein.

Nag Informatik wurde 1989 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Basel und betreibt eine Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main. Zu den Kunden von Nag gehören Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung.