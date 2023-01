Bern verstärkt Datenschutz-Aufsicht

Auf den 1. Januar 2023 wurde in der Stadt Bern der Bereich Datenschutz organisatorisch von der Ombudsstelle getrennt. Damit wurde die Rolle der Datenschutzbeauftragten in einen eigenen Bereich überführt und personell verstärkt. Zur Leiterin der neuen Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz wurde vom Stadtrat Sophie Haag gewählt. Sie wird ihr Amt laut einer Mitteilung am 1. Februar 2023 antreten.

Haag ist Juristin und Rechtsanwältin und laut ihrem Linkedin-Profil seit 2010 in verschiedenen Rollen beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (Edöb) tätig . Seit 2017 amtete sie als stellvertretende Leiterin des Direktionsbereichs Datenschutz. Vor ihrem Wechsel zum Edöb war sie als stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Kantons Aargau tätig.

Die neue Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz soll ein städtisches Kompetenzzentrum für datenschutzrechtliche Fragen sein. Sie beaufsichtige die städtischen Behörden im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Personendaten, schreibt der Stadtrat. Ziel sei es, die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen möglichst integral zu schützen. Zudem stehe die Stelle Personen als Anlaufstelle zur Verfügung, die von Datenbearbeitungen durch städtische Behörden betroffen sind.