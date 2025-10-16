Bern zahlt 27 Millionen Franken für Microsoft

16. Oktober 2025 um 13:28
Der Kanton verlängert seine Verträge mit dem US-Konzern freihändig um drei Jahre. Es gibt funktionell und wirtschaftlich keine angemessene Alternative, lautet die Begründung.

Die Verwaltung des Kantons Bern arbeitet seit nunmehr einem Jahr mit der Office-Software M365. Der Einsatz der Cloud-Lösung war 2023 vom Regierungsrat beschlossen worden. Nun wird die Erneuerung der Lizenzen fällig, was das zuständige Amt für Informatik und Organisation (Kaio) mit einem Freihänder regelt.
