Best of Swiss App kürt die besten App-Dienstleister

Die Best of Swiss Apps Awards (Bosa) sind in diesem Jahr zum 10. Mal vergeben worden. Aus den bisher gesammelten Punkten aus den Jahren von 2013 bis 2022 haben die Veranstalter nun ein Ranking der besten App-Dienstleister zusammengestellt.

Das sind die Top 10 der letzten 10 Jahre:

1. Apps with love

2. Ubique Innovation

3. Bitforge

4. Dreipol

5. Netcetera

6. JLS Digital

7. Staay

8. Milk Interactive

9. Merkle Switzerland (Namics)

10. Approppo