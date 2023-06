Bexio ist Opfer von DDoS-Attacke

Seit Dienstag ist Bexio Opfer eines DDoS-Angriffs. Dieser hält bis heute an und sorgt dafür, dass der Zugang zur Software für Kundinnen und Kunden des Unternehmens beeinträchtigt ist. Nicht betroffen sind Website, Lohnbuchhaltung und API.

Auch die Kundendaten scheinen nicht betroffen zu sein. "Ihre Daten sind weiterhin sicher", verspricht Bexio auf seiner Status-Seite und in einer E-Mail an die Kundschaft, welche inside-it.ch vorliegt. Man arbeite intensiv daran, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.