"Big Tech" jetzt für mehr als die Hälfte des Internet-Verkehrs verantwortlich

Ende der vergangenen Woche haben sich die 4 grössten Telekommunikationsunternehmen in einem offenen Brief hilfesuchend an die EU gewandt. Sie fordern, dass sich "Big Tech", die Betreiber der grossen Internetplattformen, an den Kosten für den kontinuierlichen Ausbau der Netzwerke beteiligen . Diese Plattformen seien stark daran beteiligt, dass dieser Ausbau notwendig sei, während es für die Telcos schwieriger werde, die Kosten dafür zu tragen.