Big Tech verspricht sichere KI-Entwicklung

Führende Tech-Unternehmen aus der ganzen Welt haben sich zu Beginn des "AI Summits" in Seoul (Südkorea) zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie verpflichtet. Zu den Mitunterzeichnern gehören grosse Namen wie Amazon, Google, Meta, Microsoft, IBM, Samsung, aber auch KI-Startups wie OpenAI, Cohere oder Anthropic. Die Firmen wollen gemeinsam dafür sorgen, dass KI allen zugutekommt.

Die beteiligten Tech-Unternehmen, einschliesslich solcher aus China und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagten zu, im äussersten Fall "KI-Modelle nicht zu entwickeln oder anzuwenden, falls die Risiken nicht ausreichend entschärft werden können", wie die britische Regierung mitteilte. Gross­britannien richtet den KI-Gipfel zusammen mit Südkorea aus.

Bei den Gesprächen in Seoul geht es neben globalen Standards für die Sicherheit und das Thema Innovation auch um Inklusion, bei der sichergestellt werden soll, dass KI allen zugutekommt. Zu Beginn gingen 16 KI-Tech-Unternehmen aus der ganzen Welt eine freiwillige Verpflichtung für eine sichere Entwicklung der KI ein. Die Zusagen erfolgten am selben Tag, an dem auch die EU-Staaten schärfere Regeln für KI beschlossen haben.