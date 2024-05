Bing war stundenlang down

Seit den Morgenstunden des 23. Mai 2024 funktionierte Microsofts Suchmaschine nicht. "It's not you, it's us", hiess es auf der Website stattdessen. Der Dienst sei "sehr bald" wieder verfügbar. Doch Bing-Nutzerinnen und -Nutzer mussten sich über zehn Stunden lang gedulden und immer den selben traurigen Panda anschauen, der sein Glace fallen lässt. Erst kurz vor 17 Uhr war die Suchmaschine wieder verfügbar.

Andere Suchmaschinenbetreiber wie Duckduckgo oder Ecosia hingegen sprachen von Problemen, an denen sie arbeiten würden. Grünes Licht hat bis am Donnerstagabend keiner von beiden gegeben, aber sie scheinen sich schon etwas früher als Bing wieder erholt zu haben. Sie waren wie alle anderen erwähnten (und nicht erwähnten) Dienste betroffen, weil sie die Bing-API nutzen.