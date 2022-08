BLKB beteiligt sich an Parashift

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass sie eine Minderheitsbeteiligung am Datenerkennungs-Startup Parashift anstrebt. Das Deeptech-Unternehmen aus Sissach hat eine KI-Software entwickelt, die Informationen aus Lieferscheinen, Rechnungen oder Versicherungspolicen automatisch auslesen und weiterverarbeiten kann.

Seit dem Frühjahr 2022 habe die Bank die Dienstleistungen des Startups in Anspruch genommen und sei von den Lösungen überzeugt gewesen, heisst es in der Mitteilung. Die positiven Erfahrungen haben die BLKB dann zu einer Zusammenarbeit auf Finanzierungsebene bewogen. Parashift nehme mit dem Fokus auf Deeptech "eine wichtige Pionierrolle zur Schaffung von IT-Arbeitsplätzen in der Region ein", sagte John Häfelfinger, CEO der Kantonalbank.

Globales Wachstum angestrebt

Das Startup sei im letzten Jahr stark gewachsen und konnte Kunden wie Raiffeisenbank, Amag, BMW, Architrave oder Unilegion gewinnen. Zudem sei das Unternehmen von verschiedenen Analysten als "global relevanter Anbieter für intelligente Dokumentenverarbeitung" bezeichnet worden, so die BLKB.