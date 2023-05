Brände mit Lithium-Akkus in Flugzeugen nehmen zu

Die Zahl von Bränden von Lithium-Akkus in Flugzeugen ist markant gestiegen. Dies berichtet 'CBS News' mit Berufung auf Statistiken der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde FAA. Demnach ist die Anzahl der durch Lithiumbatterien verursachten Brände in den vergangenen 5 Jahren um über 40% angestiegen. Im Schnitt kommt es in den USA einmal pro Woche zu einem Vorfall.