BSI soll bei Cyberangriffen Geschäftsleitungen abziehen können

Im Juni hat das Schweizer Parlament entschieden, dass Betreiber von Kritischer Infrastruktur in Zukunft Cyberangriffe mit grossem Schadens­potenzial innerhalb von 24 Stunden melden müssen . Während hierzulande darüber diskutiert wird, ob die Meldepflicht auch auf weitere Branchen und schwerwiegende Schwachstellen in Computersystemen ausgedehnt werden soll, geht das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sogar noch einen Schritt weiter.