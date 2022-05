BT Schweiz hat eine neue Länderchefin

Per Anfang April hat Nadja Risse, die bisherige Schweiz-Chefin von BT, beim Softwareunternehmen Genesys ihre neue Rolle als VP Global Accounts übernommen. Risse war rund vier Jahre lang bei BT, wo sie neben ihrer Rolle als Country Lead Switzerland auch die Verantwortung als Director Healthcare & Life Sciences innehatte.

Ihre Nachfolge als Schweiz-Chefin übernehme Anja Wübbeling, erklärt uns das Unternehmen auf Anfrage. Sie habe diese Funktion im April zusätzlich zu ihren Aufgaben als Regional Sales Lead für die Schweiz und Zentral- und Osteuropa (CEE) übernommen.

Wübbeling verfüge über umfangreiche Erfahrung im europäischen und globalen ICT-Markt, schreibt BT. Vor ihrem Wechsel zum britischen IT-Dienstleister war sie mehrere Jahre bei der Software AG tätig, wo sie die Position des Global Director Alliances & Channels innehatte. Davor war sie in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb bei Vodafone tätig.

BT beschäftigt in der Schweiz rund 100 Mitarbeitende. Obwohl die Schweiz gemessen an diesen Zahlen zu den kleineren Ländergesellschaften bei BT zählt, gehöre der Markt zu den 3 wichtigsten in Europa, erklärte uns kürzlich Europachef Joris van Oers im Interview