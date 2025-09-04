Bundeskanzlei sucht lernfähige E-Voting-Prüfer

4. September 2025 um 12:26
Abo
image
Foto: Kanton Zug

Die in einer Ausschreibung der Bundeskanzlei gesuchten Partner sollen sich das notwendige Wissen erst noch erarbeiten.

Die Bundeskanzlei hat vom BBL eine ungewöhnliche Ausschreibung publizieren lassen. Es werden zwei Partnerunternehmen gesucht, die später fundierte und wirksame Überprüfungen im Kontext der E-Voting-Versuche durchführen können.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Stadtpolizei Winterthur schaltet Chatbot auf

Er heisst wie die englischen Polizisten: Bobby. In einem Pilotversuch soll der Chatbot Auskünfte zu verschiedenen Themen geben.

publiziert am 4.9.2025
image

Keine schweren Cybervorfälle beim Bund

Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.

publiziert am 3.9.2025
image

Bundeskanzlei sucht Nachfolge für Erica Dubach

In einem Jobinserat der Bundeskanzlei wird eine Leiterin oder ein Leiter der Abteilung Transformation und Interoperabilität gesucht. Die Stelleninhaberin verlässt den Bund.

publiziert am 3.9.2025
image

Google wird nicht zerschlagen

Ein Richter hat entschieden, dass sich Google nicht von Chrome und Android trennen muss.

publiziert am 3.9.2025