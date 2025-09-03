Bundeskanzlei sucht Nachfolge für Erica Dubach

3. September 2025 um 13:25
image
Foto: Martin Zenker / Unsplash

In einem Jobinserat der Bundeskanzlei wird eine Leiterin oder ein Leiter der Abteilung Transformation und Interoperabilität gesucht. Die Stelleninhaberin verlässt den Bund.

Die Bundeskanzlei hat die Leitung der Abteilung Transformation und Interoperabilität neu ausgeschrieben. Es handle sich um die Wiederbesetzung einer bestehenden Stelle, erklärt die Bundeskanzlei auf Anfrage. Die bisherige Stelleninhaberin Erica Dubach nehme eine Herausforderung an einer neuen Stelle an.
Zu den Aufgaben der neuen Stelleninhaberin oder des neuen Stelleninhabers zählen laut der Ausschreibung das Vorantreiben von Digitalthemen, darunter Cloud, digitale Souveränität und KI. Dabei sei die Zusammenarbeit mit den Departementen, Verwaltungseinheiten und Leistungserbringern erforderlich, wofür eine Abteilung mit 30 Mitarbeitenden geleitet werden muss. Parallel ist laut dem Jobinserat vorgesehen, dass die künftige Führungsperson die stellvertretende Leitung des Bereichs DTI übernimmt. Hier sind laut Bundeskanzlei 75 Personen angestellt.
Ferner führt der Arbeitgeber aus, dass es sich um eine anspruchsvolle Schlüsselaufgabe in der Schnittstelle von Technik, Organisation und Politik handle. Während die digitale Transformation im Bund von allen Fachämtern vorangetrieben werde, nehme die Abteilung "Transformation und Interoperabilität" beim Bund eine wichtige unterstützende Aufgabe wahr: die Förderung von Interoperabilität, Mehrfachnutzen und Synergien.
Zu den Aufgaben der Abteilung gehöre ausserdem die Strategie Digitale Bundesverwaltung, führt die Bundeskanzlei aus. Zurzeit erarbeite die Abteilung den Umsetzungsplan für die KI-Strategie für die Bundesverwaltung. Für die neue Stelleninhaberin oder den neuen Stelleninhabers werde KI eine Priorität bleiben.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Keine schweren Cybervorfälle beim Bund

Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.

publiziert am 3.9.2025
image

Jérôme Bailly präsidiert Crypto Valley Association

Die Blockchain-Fördervereinigung hat einen neuen Präsidenten. Jérôme Bailly folgt auf Emi Lorincz, die der Crypto Valley Association als Vizepräsidentin erhalten bleibt.

publiziert am 3.9.2025
imageAbo

Schweizer IT-Löhne 2025: Mehr Geld für Juniors

Die Saläre von Schweizer ICT-Fachleuten sind insgesamt nur leicht gestiegen, aber die Löhne für junge Fachkräfte und Einstiegspositionen haben deutlich zugelegt.

publiziert am 2.9.2025
image

Martin Jetter wird Vorsitzender der Scion Association

Der ehemalige Chef von IBM Deutschland folgt bei der Non-Profit-Organisation auf ETH-Professor Lothar Thiele.

publiziert am 2.9.2025