Bundesrat genehmigt neue Strategie Digitale Schweiz

Der Bundesrat hat eine neue Strategie Digitale Schweiz verabschiedet. Mit dem Unterfangen, das für die Bundesverwaltung verbindlich ist, werden die Leitlinien für die digitale Transformation in der Schweiz gesetzt. Mit den Änderungen sei unter anderem die Struktur derdigitalen Dachstrategie vereinfacht worden, um einebessere Vergleichbarkeit mit dem Digital Kompass der EU zu gewährleisten,schreibt der Bundesrat in seinem Bericht (PDF) . Weiter seien auch die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie ergänzt und jährlich wechselnde Fokusthemen mit aufgenommen worden, heisst es in einer Mitteilung zu den Anpassungen.