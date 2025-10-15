Bundesrat will digitale Fahrzeugzulassung

15. Oktober 2025 um 14:54
image
Foto: Janis Fasel / Unsplash

Heute genügt bei 80% der Zulassungen eine Übereinstimmungsbescheinigung der EU. Sie wird es künftig nur noch digital geben, was der Bundesrat im nationalen Recht festhält.

Der Bundesrat will die Zulassung von Motorfahrzeugen digitalisieren und vereinfachen. Wie er mitteilt, soll das nationale Recht an EU-Recht angepasst werden, damit die Schweiz vom Start weg von einem weitgehend papierlosen Zulassungsverfahren profitieren kann.
Ab dem 5. Juli 2026 werden in der Europäischen Union für neu zugelassene Fahrzeuge nur noch elektronische Übereinstimmungsbescheinigungen (Electronic Certificate of Conformity) ausgestellt. Sie ersetzen die bisherige in Papierform.
Geht es nach dem Bundesrat, soll das elektronische Zulassungsverfahren in der Schweiz schon per 1. Januar 2026 gelten. Da über 80% der in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge auf einer europäischen Gesamtgenehmigung beruhen, sei keine Zeit zu verlieren. Ferner würde die elektronische Bescheinigung den administrativen Aufwand für die Zulassung deutlich reduzieren. Denn sowohl die Hersteller, Importeure, Händler, Zulieferer und Spediteure als auch Werkstätten und Behörden erhielten direkten Zugriff auf die relevanten Fahrzeugdaten.
Heute können neue Fahrzeuge in der Schweiz auf unterschiedliche Weise zugelassen werden, zum Beispiel mit einem Datenblatt, mit Konformitätsnachweisen, einer technischen Einzelprüfung, einer Typengenehmigung oder eben durch die EU-Bescheinigung.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Europäische LLM Familie wächst

Nach Apertus und Mistral Large kommt ein weiteres europäisches LLM.

publiziert am 15.10.2025
imageAbo

Freiburg holt SAP-Support für ECC und S/4Hana

Der Kanton war erst Anfang Jahr auf SAP S/4Hana migriert. Nun soll Dina IT Solutions für den Betrieb der ERP-Umgebung sorgen, inklusive dem Mandanten mit SAP ECC 6.0.

publiziert am 15.10.2025
image

Basel-Stadt: Digitale Vernehmlassung wird zur Regel

Die bisherigen Erfahrungen mit der Vernehmlassungsplattform im Internet seien positiv gewesen, sagt der Regierungsrat.

publiziert am 15.10.2025
image

Autonomer Bus fährt Passagiere durch Arbon

Während eines dreijährigen Pilotbetriebs bedient ein selbstfahrender Bus neun Haltestellen auf der Altstadtlinie. Die Touren werden vorerst von einem Sicherheitsfahrer begleitet.

publiziert am 15.10.2025