Bundesrat will digitale Fahrzeugzulassung

Der Bundesrat will die Zulassung von Motorfahrzeugen digitalisieren und vereinfachen. Wie er mitteilt, soll das nationale Recht an EU-Recht angepasst werden, damit die Schweiz vom Start weg von einem weitgehend papierlosen Zulassungsverfahren profitieren kann.

Ab dem 5. Juli 2026 werden in der Europäischen Union für neu zugelassene Fahrzeuge nur noch elektronische Übereinstimmungsbescheinigungen (Electronic Certificate of Conformity) ausgestellt. Sie ersetzen die bisherige in Papierform.

Geht es nach dem Bundesrat, soll das elektronische Zulassungsverfahren in der Schweiz schon per 1. Januar 2026 gelten. Da über 80% der in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge auf einer europäischen Gesamtgenehmigung beruhen, sei keine Zeit zu verlieren. Ferner würde die elektronische Bescheinigung den administrativen Aufwand für die Zulassung deutlich reduzieren. Denn sowohl die Hersteller, Importeure, Händler, Zulieferer und Spediteure als auch Werkstätten und Behörden erhielten direkten Zugriff auf die relevanten Fahrzeugdaten.

Heute können neue Fahrzeuge in der Schweiz auf unterschiedliche Weise zugelassen werden, zum Beispiel mit einem Datenblatt, mit Konformitätsnachweisen, einer technischen Einzelprüfung, einer Typengenehmigung oder eben durch die EU-Bescheinigung.