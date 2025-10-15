Bundesrat will digitale Fahrzeugzulassung

Europäische LLM Familie wächst
Nach Apertus und Mistral Large kommt ein weiteres europäisches LLM.
Der Kanton war erst Anfang Jahr auf SAP S/4Hana migriert. Nun soll Dina IT Solutions für den Betrieb der ERP-Umgebung sorgen, inklusive dem Mandanten mit SAP ECC 6.0.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Vernehmlassungsplattform im Internet seien positiv gewesen, sagt der Regierungsrat.
Während eines dreijährigen Pilotbetriebs bedient ein selbstfahrender Bus neun Haltestellen auf der Altstadtlinie. Die Touren werden vorerst von einem Sicherheitsfahrer begleitet.