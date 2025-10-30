Bundesrat will Facebook, Google & Co. regulieren

30. Oktober 2025 um 11:38
image
Foto: Camilo Jimenez / Unsplash

Der Bundesrat will Betreiber von grossen Onlineplattformen und Suchmaschinen gesetzlich verpflichten, die Rechte der Nutzenden zu achten. Schon jetzt gibt es Kritik an dem Gesetz.

Der Bundesrat will grosse Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen zu mehr Fairness und Transparenz verpflichten. In einem neuen Gesetz sollen Regeln für Dienste wie Facebook, Google, Tiktok oder X festgeschrieben werden, erklärt der Bundesrat in einer Mitteilung. Die Gesetzesvorlage gehe jetzt in die Vernehmlassung. Zuvor hatte die Regierung das Geschäft wiederholt aufgeschoben. Ursprünglich war geplant, die Vernehmlassungsvorlage bis im März 2024 zu verabschieden.
Mit dem Gesetz will der Bundesrat die Onlineportale unter anderem dazu verpflichten, den Nutzerinnen und Nutzern ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem sie mutmasslich rechtswidrige Inhalte unkompliziert melden können. Zu den fraglichen Tatbeständen gehören beispielsweise Aufruf zu Hass, Beschimpfung, Diskriminierung oder Verleumdung. Zudem sollen die Plattformbetreiber bei der Entfernung von Inhalten und der Sperrung von Konten die betroffenen Personen informieren und die Entscheidungen begründen. Ferner müssen sie ein Beschwerdeverfahren anbieten und bei Streitigkeiten an einer aussergerichtlichen Streitbeilegung mitwirken.
Der aktuelle Entwurf beschränkt die Vorgaben auf sehr grosse Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen. Dienste gelten als sehr gross, wenn sie monatlich durchschnittlich von 10% der Schweizer Wohnbevölkerung genutzt werden. Wie der Bundesrat begründet, könnten diese Plattformen aufgrund ihrer Reichweite die Meinungsbildung und öffentliche Debatte stark beeinflussen.
Jetzt seien die Vernehmlassungsadressaten eingeladen, bis zum 16. Februar 2026 zur Vorlage Stellung zu nehmen. Sie werden zudem gebeten, sich zu konkreten Fragen zum Jugendschutz und zum Meldeverfahren zu äussern, so der Bundesrat.

Lücken in der Gesetzesvorlage

In seiner aktuellen Fassung trifft das Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen (KomPG) auf Kritik von Nichtregierungsorganisationen wie Algorithmwatch. Die Schweizer Vertreter bemängeln etwa die Einschränkung auf "sehr grosse" Dienste. Der Einfluss einer Plattform könne auch durch andere Faktoren bedingt sein, etwa dass sich viele einflussreiche Persönlichkeiten oder Institutionen dort austauschen. Nach Meinung von Algorithmwatch sollten kleinere Plattformen nicht pauschal von der Regulierung ausgeschlossen werden.
Eine weitere Lücke identifiziert die Organisation bei generativen KI-Chatbots, Bild- oder Videogeneratoren wie ChatGPT. Diese hätten schon heute einen grossen Einfluss auf die Art und Weise, wie Nutzende Zugang zu Informationen erhalten und ihre Meinung bildeten. Wenn diese Dienste im Gesetz nicht erfasst werden, drohe ein Schutzvakuum, das künftig eher grösser werde.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

UBS spart Milliarden durch CS-Integration

Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.

publiziert am 29.10.2025
image

Bundesrat will vorerst kein Scion-Netz für den Bund

Die Bundesverwaltung besitzt ein adäquat abgesichertes Netzwerk. Im Homeoffice muss jedoch das Internet genutzt werden. Dabei könnte das Scion-Netz mehr Sicherheit bieten.

publiziert am 29.10.2025
image

Zurich Versicherung gründet KI-Labor

Gemeinsam mit der Universität St. Gallen und der ETH Zürich will der Versicherer den Wandel der Branche mit KI vorantreiben.

publiziert am 29.10.2025
image

Glarus gibt sich eine KI-Weisung

Die Nutzung generativer KI in der Verwaltung wird grundsätzlich erlaubt, soll aber durch Regeln und Einschränkungen sicher gemacht werden.

publiziert am 29.10.2025