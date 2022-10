Cenit hat einen neuen Schweiz-Chef

Das IT-Beratungs- und Softwareunternehmen Cenit gibt einen Wechsel in der Schweizer Geschäftsleitung bekannt. Per 1. November übernimmt Roland Schneider die Leitung der hiesigen Landesgesellschaft. Er folgt auf den bisherigen Schweiz-CEO Peter Abt. Dieser werde die Schweizer Gesellschaft noch bis Ende des Jahres 2022 gemeinsam mit Schneider leiten und anschliessend in den Ruhestand treten. Laut seinem Linkedin-Profil stand Abt 22 Jahre für Cenit im Einsatz.

Schneider bringe 30 Jahre Erfahrung als Finanzanalyst und CFO international agierender Unternehmen mit, heisst es in einer Mitteilung. Zuletzt war er demnach als CEO bei Romay und davor in führender Position bei der kanadischen Constellation Gruppe sowie bei Bally und Schindler tätig.

Man habe mit Schneider einen in der Schweiz bestens vernetzten Kollegen gewonnen, kommentiert Gruppen-CEO Peter Schneck in einer Mitteilung. "Gerade seine Erfahrungen im Bereich Mergers & Acquisitions werden das anorganische Wachstum unserer Schweizer Gesellschaft voranbringen", so Schneck.

Cenit wurde 1988 gegründet und ist seit 2000 in der Schweiz präsent. Hierzulande unterhält der IT-Bereiter zwei Standorte in Effretikon sowie Yverdon-les-Bains. Insgesamt ist Cenit mit knapp 30 Niederlassungen in 9 Ländern vertreten. Das Unternehmen mit seinen rund 900 Mitarbeitenden ist auf Prozessdigitalisierung spezialisiert und betreut eigenen Angaben zufolge Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter beispielsweise Automotive, Aviation, Manufacturing und Financial Services.