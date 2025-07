Cisco ernennt neuen EMEA-Chef

amtet und die Vertriebsleitung der EMEA-Region abgibt. Jetzt hat Cisco seinen Nachfolger vorgestellt: Gordon Thomson wird zum President von Cisco EMEA und Senior Vice President for EMEA Sales ernannt. Im April gab der amerikanische Netzwerk- und Securityanbieter Cisco bekannt, dass Oliver Tuszik neu als Executive Vice President Global Sales von Cisco amtet und die Vertriebsleitung der EMEA-Region abgibt. Jetzt hat Cisco seinen Nachfolger vorgestellt: Gordon Thomson wird zum President von Cisco EMEA und Senior Vice President for EMEA Sales ernannt.

Gordon Thomson ist seit 27 Jahren beim Netzwerk- und Sicherheitsanbieter tätig. Zuletzt war er für das Service-Provider-Geschäft in der EMEA-Region zuständig. Hier steigerte er laut dem Unternehmen das Wachstum, indem er sich auf die Kundennachfrage nach Netzwerk- und Cloud-Lösungen der nächsten Generation konzentrierte. "Ich fühle mich sehr geehrt, die Rolle als EMEA President bei Cisco zu übernehmen", wird Thomson in einer Mitteilung zitiert.

"Gordons Wissen über Cisco und unsere Kunden ist unvergleichbar", sagte Oliver Tuszik. "Seine umfassende Erfahrung, wie unsere Lösungen für KI, Netzwerke und Cybersecurity genutzt werden können, um die digitale Transformation, Produktivität und Innovation in verschiedenen Branchen und Regionen voranzutreiben, ist ein unglaublicher Gewinn für das Unternehmen."

Gordon Thomson fängt seinen neuen Job am 28. Juli 2025 an und wird dabei direkt an seinen Vorgänger und globalen Sales-Leiter Oliver Tuszik berichten.