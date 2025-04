Oliver Tuszik steigt bei Cisco weiter auf

Per 27. April wird Oliver Tuszik neuer Executive Vice President Global Sales von Cisco. Er ersetzt damit Gary Steele, dessen Ausscheiden der Konzern nach einem Jahr im Amt im Februar bekannt gegeben hatte. Steele werde eine CEO-Stelle bei einem anderen Unternehmen antreten.

Als weltweiter Vertriebschef wird Tuszik direkt an CEO Chuck Robbins berichten. "Seit der Ankündigung des Abgangs von Gary Steele und der Suche nach einem neuen Vertriebsleiter wurde klar, dass Oliver die richtige Person war, um in die Rolle zu treten, da wir unsere Kunden und Partner in der KI-Ära unterstützen und das Wachstum von Cisco beschleunigen möchten", so Robbins in der Mitteilung.

Tuszik ist seit über 10 Jahren für Cisco tätig. Bis 2018 war er Länderverantwortlicher von Cisco Deutschland, danach globaler Channel-Verantwortlicher. Im Juli 2023 kehrte er nach Europa zurück und übernahm die Leitung der EMEA-Region.

"Oliver bringt eine globale Perspektive und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz operativer Spitzenleistungen in diese Rolle mit", erklärt Robbins. Er werde eng mit den Marketing-, Produkt- und CX-Organisationen von Cisco zusammenarbeiten.