Cisco stellt Hyperflex-HCI-Plattform ein

Cisco hat angekündigt, dass sein Hyperflex-Produktebereich im kommenden Jahr eingestellt wird. Kunden können noch bis zum 24. März 2024 Hyperflex-Hardware bestellen, die letzten Lieferungen sollen bis zum 10. Juni 2024 abgeschlossen sein.

Cisco hat Hyperflex im März 2016 lanciert, konnte aber im Konkurrenzkampf mit den grössten Rivalen Nutanix, HPE oder VMware im HCI-Bereich keine ernsthaften Marktanteile erobern. Im März hat Cisco eine strategische Partnerschaft mit Nutanix angekündigt. In Zukunft will der Netzwerkriese bei HCI-Kunden den Einsatz von Nutanix-Software auf seiner eigenen Hardware pushen. Cisco will auch selbst Cisco/Nutanix-Systeme vertreiben.

Bestehende Hyperflex-Kunden sollen noch 5 Jahre lang beziehungsweise bis zum Ende ihrer Vertragslaufzeit Support sowie Updates und Patches für ihre Software erhalten. Für Kunden, die VMware ESXi auf Hyperflex verwenden, könnte die Situation aber kompliziert werden. Cisco will nur noch Releases bis ESXi 8.0 auf Hyperflex unterstützen, spätere Releases wie 8.5 oder 9 aber nicht mehr.