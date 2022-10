CKW-Gruppe holt Tech-Chef in die Geschäftsleitung

Rainer Lischer heisst der neue Technics-Leiter bei CKW Gebäudetechnik. Er ergänze aufgrund des starken Wachstums in den Geschäftsfeldern Photovoltaik und E-Mobilität sowie wegen neuen Standorten das bisherige Leitungsteam, heisst es in einer Mitteilung. Ebenfalls in die Geschäftsleitung berufen wurde Daniel Aecherli, der die Sparte Elektro Luzern leiten wird. Die Umstrukturierung wird am 1. November vollzogen.

Die Abteilung Technics umfasst die Geschäftsfelder Gebäudeautomation, Security und IT & Communication. Lischer hat diese in den letzten beiden Jahren neu organisiert und wird sie künftig leiten. Der 48-Jährige verfügt über ein Diplom als eidgenössisch diplomierter Ingenieur ETH und über ein NDS Wirtschaftsinformatik FH. Er ist bereits seit Oktober 2020 Leiter von IT & Communications bei CKW, zuvor arbeitete er 18 Jahre bei Swiss Re.

Die CKW-Gruppe ist Schweizer Anbieter von integrierten Energie- und Gebäudetechniklösungen. Das Unternehmen zählt rund 200'000 Endkunden aus den Kantonen Luzern, Schwyz und Uri mit Strom. Die Gruppe beschäftigt über 2'100 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten diese einen Umsatz von 916 Millionen Franken. Mit 81% der Aktien ist die Axpo Holding AG Mehrheitsaktionärin von CKW.