Confluence: Zeroday-Lücke wurde 3 Wochen unbehelligt ausgenutzt

Nun ist Gewissheit, was man bereits ahnen konnte: Eine Zero-Day-Schwachstelle in Atlassians Confluence Data Center und Server wurde bereits seit September von Hackern ausgenutzt. Laut Microsoft ist die chinesische Gruppe "Storm-0062", auch bekannt als Darkshadow oder Oro0lxy, durch die Lücke in Systeme eingedrungen. Altassian habe zwar die Kunden informiert, aber keine spezifischen Details genannt, heisst es von Microsoft.

Seit dem 14. September nutzten die chinesischen Hacker die Lücke bereits aus. Sie konnten also fast 3 Wochen unbehelligt ein- und ausgehen, bis Atlassian ein Securityupdate zur Verfügung stellte. In kompromittierten Confluence-Instanzen haben Angreifer vollen administrativen Zugriff und können eine beliebige Anzahl von Aktionen durchführen. Darunter etwa die Exfiltration von Inhalten und Anmeldeinformationen sowie die Installation von Malware.