Cyberangriff auf Adesso Deutschland

Der IT-Dienstleister Adesso Deutschland wurde zur Zielscheibe von Cyberkriminellen. Bei einer Attacke sind laut ' Heise ' interne Daten abgeflossen. So waren einige Systeme kurzzeitig kompromittiert, die Angreifer hätten vereinzelte Informationen eingesehen und Dateien heruntergeladen.

Man habe jedoch sofort Massnahmen ergriffen, als man den Angriff am 11. Januar bemerkt habe. "Zurzeit registrieren wir keine unbefugten Aktivitäten in den Adesso-Netzwerken", heisst es in der Stellungnahme des Unternehmens. Es seien keine Systeme mehr kompromittiert.

Laut den Recherchen des Magazins soll Adesso jedoch nicht schnell genug mit ausreichenden Massnahmen reagiert haben, um die Daten seiner Kunden zu schützen. Der IT-Dienstleister betont im Gegenzug, dass Informationen und Systeme von Kunden "nach aktuellem Kenntnisstand" nicht vom Angriff betroffen waren. Auf die Frage, ob Adesso seine Kunden informiert hat, meint die Firma, dass sie "auf Basis der aktuellen Sachlage zielgerichtet informiert" habe.