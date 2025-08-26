Cyberangriff hat in der Schweiz arbeitsrechtliche Folgen

Im Mai 2021 erlitt die Schweizer Pharma­firma Siegfried einen Ransomware-Angriff. Nach einigen Tagen konnte die Produktion schrittweise wieder hochgefahren werden. Bei der Präsentation des nächsten Jahresergebnisses hiess es vom Unternehmen, die Folgen hätten dank eines entschlossenen Krisenmanagements und den umgehend eingeleiteten Massnahmen schnell behoben werden können. Der Produktionsausfall respektive ein daraus resultierender Schaden hätten sich somit in Grenzen gehalten.

Doch der Cyberangriff führte auch zu einer Klage vor Gericht. Nachdem die Mitarbeitenden am Hauptsitz in Zofingen nach Hause geschickt wurden, bot ein Mitarbeiter im Chemielabor an, unbezahlten Urlaub zu nehmen, bis die Auswirkungen behoben seien. Dies wurde aber abgelehnt, man müsse auf Abruf bereit sein. Drei Wochen habe der Unterbruch schliesslich gedauert.

50% der Arbeitszeit muss nachgeholt werden

Noch während des Stillstands habe die Siegfried-Leitung den Mitarbeitenden mitgeteilt, dass die ausgefallenen Arbeitsstunden nachgeholt werden müssten. Viele hätten das als unfair empfunden, sagte der Laborant der Zeitung 'Work', schliesslich treffe sie keine Schuld an der Attacke. Darauf habe die Betriebsleitung erklärt: Nur die Hälfte der verpassten Stunden werden von den Arbeitszeitkonten abgezogen und müssen somit nachgeholt werden. "Sie sagten: fifty-fifty, das sei doch fair", so der Laborant zu 'Work'.

Er und einige weitere Mitarbeitende pochten darauf, dass es sich um einen Annahmeverzug handelte. Das bedeutet arbeitsrechtlich, dass Angestellte bereit sind zu arbeiten, aber die Firma ihnen keine Arbeit anbieten kann. Weil Siegfried auf diesen Standpunkt nicht einging, zog der Laborant – der inzwischen nicht mehr für das Unternehmen tätig ist – vor Gericht.

Gewerkschaft spricht von "wegweisendem Entscheid"

Vor dem Obergericht Aargau bekam er jetzt letztinstanzlich recht. Dieses urteilte, dass ein Cyberangriff unter das Betriebsrisiko des Arbeitgebers fällt. Es liege ein Fall von Annahmeverzug vor. Deshalb müssen die abgezogenen Stunden dem ehemaligen Mitarbeiter wieder gutgeschrieben beziehungsweise ausbezahlt werden.

Für die Gewerkschaft Unia ist das Urteil ein "wegweisender Entscheid". Ein Unia-Vertreter sagte der Zeitung: "Das ist das erste Urteil in der Schweiz zu den Pflichten des Arbeitgebers bei einer Cyberattacke." Er fordert, dass Siegfried allen betroffenen Mitarbeitenden die Stunden wieder gutschreiben muss.

Das tut die Firma aber offenbar nicht von sich aus. Sie habe den Mitarbeitenden die Gutschrift lediglich "angeboten", erklärte ein Sprecher auf Anfrage von 'Work'. Nur wer die Stunden ausdrücklich verlangt, bekommt sie zurück. Dies widerspreche der Pflicht eines Arbeitgebers, alle Mitarbeitenden gleich zu behandeln, kritisiert die Gewerkschaft.