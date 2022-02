Mit einem "blauen Auge" davongekommen

Beide Unternehmen haben nun ihre Bilanzkennzahlen veröffentlicht und dabei auch auf die Vorfälle Bezug genommen. Während sich Siegfried über 1 Milliarde Umsatz freute, stellte die Bemerkung zu dem Cyberangriff in der Mitteilung eher eine Randnotiz dar: Die Attacke sei mit hoher krimineller Energie ausgeführt worden und hätte dank eines entschlossenen Krisenmanagements und den umgehend eingeleiteten Massnahmen schnell behoben werden können. Es sei auch sofort mit der Wiederherstellung der Systeme begonnen worden. Der Produktionsausfall, resp. der daraus resultierende Schaden, hätte somit in Grenzen gehalten werden können, so der Pharma-Hersteller.

Ähnlich klingt es auch bei CPH aus Perlen: Der Papierhersteller habe es zwar wirtschaftlich fast zurück auf das Vorkrisenniveau geschafft, habe aber mit hohen Rohstoffpreisen und niedrigen Verkaufspreisen zu kämpfen, schreibt die 'Luzerner Zeitung'. Den Cyberangriff habe man "intern bereits abgehakt", sagte CPH-Verwaltungsratspräsident Peter Schaub. Sein CEO Peter Schildknecht relativiert jedoch: Der Tag des Angriffs sei sicher einer, den CPH so schnell nicht vergessen werde, auch wenn die IT-Systeme aus eigener Kraft und ohne die Zahlung von Lösegeld hätten wiederhergestellt werden können. Der Vorfall werde voraussichtlich keinen Einfluss auf das Geschäftsergebnis 2022 haben, so der Konzernchef.