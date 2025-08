Cyberkriminelle nehmen Salesforce-Kunden ins Visier

Am 1. August informierte der französische Luxusgüterhersteller Chanel die Öffentlichkeit darüber, dass man Kenntnisse von einem Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit einer Datenbank in den USA erhalten habe, die von einem externen Dienstleister gehostet wird. Demnach konnte eine unbefugte externe Person darauf zugreifen und einige Kundendaten stehlen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.