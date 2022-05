Das Bug-Bounty-Programm von Linkedin wird öffentlich

Seit 2014 wurde man eingeladen, um am Bug-Bounty-Programm von Linkedin teilzunehmen. In den 8 Jahren seien rund 250'000 Dollar für fast 500 gemeldete Fehler ausgeschüttet worden. Jetzt ist die Zeit der Abgeschlossenheit vorbei. Aufgrund des Erfolgs des Programms habe man beschlossen, es öffentlich zu machen und die Teilnahme auf jeden auszuweiten, der potenzielle Sicherheitslücken melden möchte, schreibt das Security-Newsportal 'The Daily Swig'. Dazu lädt das von Hackerone organisierte öffentliche Bug-Bounty-Programm dazu ein, Linkedin.com sowie die Linkedin-APIs und die mobilen Android- und iOS-Anwendungen auf Sicherheitslücken zu untersuchen.