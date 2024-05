Der erste Kanton führt den digitalen Lernfahrausweis ein

Appenzell Ausserrhoden hat als erster Schweizer Kanton den Lernfahrausweis für Smartphones ausgestellt. Das Pilotprojekt soll später auf alle Kantone und weitere Dokumente ausgeweitet werden.

Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können im Hinblick auf die Prüfung für den Autoführerausweis einen digitalen Lernfahrausweis beziehen. Bund und Kanton stellten in Herisau ein entsprechendes Pilotprojekt vor.

Der elektronische Lernfahrausweis des Kantons ist in der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein anerkannt. Er ist das erste offizielle Ausweisdokument des Staates in digitaler Form. Ab 2025 soll er in sämtlichen Kantonen eingeführt werden.

Bund will bereit für die E-ID sein

Mit dem elektronischen Lernfahrausweis wollen die Behörden erste Erfahrungen sammeln, wie Vertreter des Bundes erklärten. Dies vor allem im Hinblick auf die elektronische Identitätskarte (E-ID). Eine neue Vorlage zu deren Einführung ist derzeit im eidgenössischen Parlament hängig.

Sobald das E-ID-Gesetz in Kraft treten werde, wolle man für eine Einführung bereit sein, erklärte Andreas Lautenschlager, Vizedirektor des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation (BIT). Frühestens 2026 dürfte es soweit sein. Erst danach soll auch der reguläre Führerausweis in elektronischer Form ausgestellt werden.

Der herkömmliche Ausweis bleibt bestehen

Das Pilotprojekt des digitalen Lernfahrausweises wurde gemeinsam vom Bundesamt für Justiz, dem Bundesamt für Strassen, der Vereinigung der Schweizerischen Strassenverkehrsämter und dem Kanton Appenzell Ausserrhoden lanciert.

Der digitale Lernfahrausweis wird vorerst auf Wunsch für die Kategorie B (Personenwagen) ausgestellt. Er sei als Zusatzangebot zu verstehen, so die Behördenvertreter. Für sämtliche Lernfahrerinnen und Lernfahrer in Appenzell Ausserrhoden stellen die Behörden auch weiterhin einen herkömmlichen Ausweis aus, erklärte Andreas Vetsch, Leiter des kantonalen Strassenverkehrsamts.