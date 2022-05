Der iPod ist Geschichte

Der Technologiekonzern Apple hat das Produktionsende seiner iPods verkündet. Solange der Vorrat an Geräten noch ausreicht, wird der iPod Touch allerdings noch in den Verkaufsstellen erhältlich bleiben, so der Konzern. Grund für die Einstellung der Herstellung sei, dass die Musikfunktion des iPods heute auch in allen Apple-Produkten verfügbar sei, erklärte Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak.

Der erste iPod kam im Jahr 2001 in den Handel und erfreute sich schnell grosser Beliebtheit. Der MP3-Player und die dazugehörige Musik-Software verhalfen den legalen Musik-Downloads damals zum Durchbruch und läuteten somit das Ende der CD ein. Es folgten kleinere Modelle wie der iPod Nano und der iPod Shuffle sowie der iPod Touch, der in seiner 7. Generation der letzte seiner Art sein wird. Medienberichten zufolge hat Apple in den vergangenen 20 Jahren fast 450 Millionen der Geräte verkauft.

Obwohl andere Hersteller MP3-Player zu teils niedrigeren Preisen, mit längeren Akkulaufzeiten und mehr Funktionalitäten angeboten haben, setzte sich der iPod aufgrund der mitgelieferten Software und des geschickten Marketings speziell in den USA durch. Besonders die Nutzerführung galt damals als äusserst durchdacht und es waren Unmengen an Zubehörartikel verfügbar, von Schutzhüllen über Armbänder und verschiedene Adapter bis hin zu Lautsprechern mit integrierter Dockingstation.

Noch eine Zeit lang bleiben dürften die weissen Kopfhörer, die Apple mit dem ersten iPod eingeführt hatte. Auch heute noch werden die kabellosen AirPods im klassischen Weiss hergestellt.