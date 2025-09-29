Deskbird sammelt weitere 23 Millionen US-Dollar

Abo
Prantl behauptet: DACH-Raum ist unsere Wohlfühlzone
Schweizer Software-Unternehmen expandieren, wenn überhaupt, in die deutschsprachigen Länder. Alle anderen Märkte sind oftmals eine zu grosse Herausforderung.
Loading
Schweizer Software-Unternehmen expandieren, wenn überhaupt, in die deutschsprachigen Länder. Alle anderen Märkte sind oftmals eine zu grosse Herausforderung.
Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Stadt Baden attackiert Dragonforce ein Schweizer Ingenieurunternehmen. Die Bande will ein neues Kartell aufbauen.
Eine Interpellation im Stadtparlament verlangt Antworten zur App "Bontrebo" der Sozialen Dienste. Auch, weil deren Daten in der Azure-Cloud gespeichert werden.
Der Auftrag geht an UMB. Der kantonale Informatikdienst äussert sich zum Gebrauch von VMware und einem möglichen Umstieg.