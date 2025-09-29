Deskbird sammelt weitere 23 Millionen US-Dollar

Das Schwyzer Startup Deskbird hat eine Series-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 23 Millionen US-Dollar eingenommen. Laut Mitteilung des Jungunternehmens stammt das Geld von Octopus Ventures, AVP mit Beteiligung von Alstin Capital, Portfolion und Session sowie Neva SGR (Intesa Sanpaolo Bank).

Mit den eingeworbenen Mittel will das Gründerduo Ivan Cossu und Jonas Hess unter anderem seine KI-basierte Plattform für das Arbeitsplatzmanagement weiterentwickeln. Die Deskbird-Lösung unterstützt Unternehmen bei der Flächenplanung. Anwenderinnen und Anwender können einzelne Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze buchen und verwalten, verspricht das Startup. Die Plattform generiere dabei in Echtzeit Analysen zur Anwesenheit der Userinnen und User, zu Flächennutzung und Ressourceneffizienz. Zukünftig soll die Cloud-Lösung auch komplette Immobilien managen können und in Grossbritannien angeboten werden.