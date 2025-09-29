Deskbird sammelt weitere 23 Millionen US-Dollar

29. September 2025 um 14:21
image
Deskbird-Gründer Ivan Cossu und Jonas Hess (v.l.). Foto: Simon Ziffermayer/Deskbird

Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.

Das Schwyzer Startup Deskbird hat eine Series-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 23 Millionen US-Dollar eingenommen. Laut Mitteilung des Jungunternehmens stammt das Geld von Octopus Ventures, AVP mit Beteiligung von Alstin Capital, Portfolion und Session sowie Neva SGR (Intesa Sanpaolo Bank).
Mit den eingeworbenen Mittel will das Gründerduo Ivan Cossu und Jonas Hess unter anderem seine KI-basierte Plattform für das Arbeitsplatzmanagement weiterentwickeln. Die Deskbird-Lösung unterstützt Unternehmen bei der Flächenplanung. Anwenderinnen und Anwender können einzelne Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze buchen und verwalten, verspricht das Startup. Die Plattform generiere dabei in Echtzeit Analysen zur Anwesenheit der Userinnen und User, zu Flächennutzung und Ressourceneffizienz. Zukünftig soll die Cloud-Lösung auch komplette Immobilien managen können und in Grossbritannien angeboten werden.
Die Plattform kommt nach eigenen Angaben heute europaweit für das Management von über 10'000 Büros zum Einsatz. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne wie Airbus, Aon, Deloitte, Philips, Samsung und Schaeffler. Seit Gründung im Jahr 2020 hat Deskbird in Finanzierungsrunden schon einiges Kapital gesammelt, unter anderem 13 Millionen US-Dollar im Herbst 2023.
